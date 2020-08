De acuerdo con Telemundo, el siniestro ocurrió exactamente en la cuadra 6500 de Reirstown Road.

La agencia AP, por su parte, publica que la violenta explosión se dio por una fuga de gas y que 3 de las personas rescatadas por los bomberos están en condición crítica.

Una cuarta casa colindante quedó parcialmente destruida y el vecindario, lleno de cristales de ventanas rotas, agregó la agencia estadounidense.

Moses Glover relató que estaba dentro de su casa cercana cuando escuchó un estallido y que de repente, una segunda explosión lo derribó.

“Me tiró al otro lado de la cama… Bajé las escaleras y vi todo el frente de las casas al otro lado de la calle, estaban en el suelo”, dijo Glover, de 77 años, citado por AP.

DEVELOPING: Multiple injuries and entrapments reported following explosion that leveled 3 homes in Baltimore, Maryland. pic.twitter.com/AF4iVz8dBt

— UA News (@UrgentAlertNews) August 10, 2020