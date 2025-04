En un trágico evento que ha conmovido a la comunidad colombiana en Estados Unidos, María Paz Peñaloza, originaria de Villavicencio, Colombia, falleció tras someterse a una operación estética en una instalación no autorizada en Nueva York. Su historia resalta los peligros de las cirugías ilegales y la necesidad de regulaciones más estrictas en este ámbito, según informó El Tiempo.

María Paz, de 31 años y madre de dos niños pequeños, residía en Nueva York desde 2021. El 28 de marzo de 2025, la vida de esta joven madre tomó un giro fatal cuando acudió a un aparente consultorio médico en una residencia del barrio Astoria, Queens, para retirarse implantes de sus glúteos. A pesar de contar a su familia que había decidido posponer cualquier procedimiento, María Paz fue sometida a una cirugía por un individuo, también colombiano, que resultaría ser un impostor, sin las credenciales médicas apropiadas, de acuerdo con el rotativo.

El supuesto médico, identificado como Felipe Hoyos Foronda, administró una dosis de lidocaína a María Paz, lo que causó un paro cardíaco casi inmediato. Los servicios de emergencia fueron alertados, pero a pesar de los esfuerzos por salvarla, María Paz fue trasladada al Hospital Mount Sinai donde fue declarada muerta el 11 de abril, tras permanecer en estado crítico y conectada a un ventilador, según el impreso.

La madre de María Paz, Gladys Cabrera, quien tuvo contacto con su hija horas antes del procedimiento, expresó en la entrevista su devastación y confusión ante los eventos, por lo que le dijo su hija: “Ella me dijo ‘mami, ya no me voy a hacer nada porque mi esposo tiene gripa. Después lo haré, además no me he sacado los exámenes’. Yo le creí. Nosotros no pensamos que se iba a ir a hacer eso. No sé qué le pasó”.

Gladys se encuentra en proceso de obtener una visa humanitaria para viajar a los Estados Unidos y poder despedirse de su hija, además de gestionar el regreso de su nieto mayor, que se encuentra en Colombia; sin embargo, pese a que recibió una carta del centro médico, los profesionales de la salud tomaron una fatal decisión ante su crítico estado y la declararon muerta, sin que sus familiares llegaran.

“Tenía muerte cerebral. Yo quería que no la desconectaran hasta que nosotros llegáramos. Yo la quería ver y no me dejaron”, indicó la madre en el periódico.

Qué pasó con el médico que le hizo falsa cirugia a colombiana en EE. UU.

Las investigaciones revelaron que Hoyos Foronda se disponía a huir hacia Colombia cuando fue detenido por las autoridades en el aeropuerto Internacional John F. Kennedy. En la vivienda donde operaba el falso cirujano, la policía descubrió equipos médicos y jeringas, evidencia de la práctica ilegal de cirugías estéticas.

Este caso subraya la importancia de verificar las credenciales de cualquier profesional médico antes de someterse a cirugías, especialmente en contextos no regulados. Además, ha puesto de manifiesto la necesidad urgente de políticas más estrictas para combatir la proliferación de prácticas médicas ilegales, que no solo ponen en riesgo la vida de individuos inocentes, sino que también causan un dolor inmenso a las familias afectadas.

El drama de María Paz Peñaloza ha tocado a la comunidad colombiana y a la sociedad en general, dejando un claro mensaje sobre los riesgos de las intervenciones médicas no autorizadas y la importancia de una regulación efectiva. Según las autoridades, el cierre de esta clínica ilegal es un paso hacia la justicia para María Paz y posiblemente otros afectados por prácticas similares. La comunidad espera ahora que se haga justicia y que este caso sirva de advertencia para prevenir futuras tragedias.

