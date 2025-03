Sobre la medianoche de este sábado, agentes del Servicio Secreto detectaron la presencia de un hombre sospechoso en inmediaciones de la Casa Blanca. Inmediatamente, se formó un tiroteo, cuando detectaron que el sujeto estaba armado, indicó AFP.

El hombre resultó herido y fue trasladado a un hospital cercano. Sin embargo, se desconoce su estado de salud actualmente. En cuanto a los agentes, ninguno sufrió disparos.

Anthony Guglielmi, portavoz del Servicio Secreto, explicó que la policía alertó por la presencia del hombre, proveniente de Indiana, que pretendía atentar contra su propia vida.

Las alarmas en la residencia presidencial estaban prendidas desde el sábado en la mañana por un sujeto que iba a llegar a Washington D. C. y la policía local hizo la descripción del sujeto. El Servicio Secreto vio que coincidía con la descripción, por lo que intentó interrogarlo.

Por otra parte, el portavoz no explicó si el sujeto iba a atentar contra la Casa Blanca o contra Donald Trump. No obstante, el presidente de Estados Unidos no estaba allí, ya que había viajado a Florida para pasar el fin de semana.

Secret Service personnel were involved in a shooting following an armed encounter with a person of interest shortly after midnight on March 9 at 17th and G Streets NW. Media staging area will be at 17th and Pennsylvania. pic.twitter.com/0sEH7ma0BE

— Anthony Guglielmi (@SecretSvcSpox) March 9, 2025