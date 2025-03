El esperado encuentro entre el expresidente estadounidense Donald Trump y el mandatario ucraniano Volodímir Zelenski en la Casa Blanca terminó en un ambiente de tensión, marcado por comentarios sobre la vestimenta del líder ucraniano. La reunión, que tenía como objetivo la firma de un acuerdo para la explotación de minerales en Ucrania, se vio opacada por un cruce de palabras y gestos incómodos entre ambos jefes de Estado.

Desde la llegada de Zelenski a la Casa Blanca, Trump no dejó pasar la oportunidad de referirse a su atuendo. El presidente ucraniano, quien desde el inicio de la invasión rusa ha optado por un estilo militar en su vestimenta, vistió un jersey negro con el símbolo del tridente de su país, pantalones negros y botas.

Apenas estrechó su mano, Trump comentó con tono burlón:

“Ooh, estás todo vestido”, antes de volverse hacia la prensa y exclamar: “¡Está todo vestido hoy!”.

La reacción de Zelenski fue mesurada, pero la incomodidad fue evidente en el ambiente.

La tensión se intensificó durante la rueda de prensa, cuando el periodista Brian Glenn, de Real America’s Voice, cuestionó directamente a Zelenski sobre su vestimenta:

Zelenski, sin perder la compostura, respondió con ironía:

“Usaré un disfraz cuando termine esta guerra, tal vez algo como el tuyo, tal vez algo mejor, ya veremos, tal vez algo más barato”.

Reporter: “Why don’t you wear a suit? Do you even own a suit?

Zelensky: “I will wear a suit after the war ends. Maybe something like your suit, or maybe something better, I don’t know” pic.twitter.com/XTZ8asly5m

— Visegrád 24 (@visegrad24) February 28, 2025