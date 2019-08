El anuncio lo hizo a través de Twitter enfatizando sus buenas relaciones con el gobernante sudamericano y las perspectivas comerciales futuras: “Acabo de hablar con el presidente Jair Bolsonaro. […] Le dije que si Estados Unidos puede ayudar con los incendios en la selva de la Amazonia, ¡estamos listos para hacerlo!”.

Just spoke with President @JairBolsonaro of Brazil. Our future Trade prospects are very exciting and our relationship is strong, perhaps stronger than ever before. I told him if the United States can help with the Amazon Rainforest fires, we stand ready to assist!

