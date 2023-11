La Cancillería colombiana reportó este miércoles el hallazgo del cuerpo sin vida de uno de los dos niños colombianos que fueron arrastrados por las aguas del río Bravo, en la frontera entre México y Estados Unidos, mientras intentaban cruzar a suelo estadounidense junto a su mamá.

Lea también: Dos niños colombianos de 4 y 6 años desaparecieron en Río Bravo mientras intentaban cruzar la frontera con EE. UU.

Los trágicos hechos se registraron el pasado 11 de noviembre cuando la colombiana Yini Paola Galán intentaba cruzar ese afluente junto a su hijo de 6 años y su hija de 4, luego de semanas de haber partido junto a ellos desde el municipio de Girón, en Santander.

La mujer reportó el caso ante las autoridades migratorias en Nueva York, a donde llegó tras ingresar irregularmente a Estados Unidos, y pidió ayuda para tratar de dar con el paradero de sus dos pequeños hijos que fueron arrastrados por la corriente del río Bravo.

Según la versión que difundió la familia de Galán en Colombia, los dos menores de edad fueron arrastrados por el río luego de que otro migrante que también cruzaba el río al parecer agarró a Yini Paola para no ahogarse, lo que hizo que la mujer se hundiera en el agua.

Luego de dar a conocer lo ocurrido a las autoridades, la colombiana narró el trágico hecho a los medios de comunicación. “Él (el niño) estaba muy desesperado, no me soltaba (…) Yo lo que hacía era levantar al niño para que respirara, pero yo me sentía ahogada”, aseguró Galán en una entrevista en RCN.

La mujer además detalló que perdió el conocimiento y despertó afuera del afluente. “Estaba al lado de mi compañero que traía la niña y lo que yo le dije fue: ¿dónde están los niños? Él me dijo: no, no salieron”, contó Galán en el medio citado.

Cancillería reporta hallazgo del niño colombiano desaparecido

El Ministerio de Relaciones Exteriores colombiano informó que tras conocer el caso decidió activar un protocolo de asistencia consular conjunto con las autoridades de Estados Unidos para tratar de encontrar a los dos menores de edad y brindarle el apoyo profesional a la madre.

Luego de iniciar las labores de búsqueda, las autoridades federales estadounidenses le notificaron al consulado de Colombia en Houston que habían hallado el cuerpo sin vida de un menor de edad cuyas características se asemejaba a las de uno de los hijos de Yini Paola.

“Funcionarios consulares en Nueva York se reunieron con la madre del menor, quien confirmó que la información suministrada por la autoridad correspondía a la de su hijo”, detalló la Cancillería colombiana a través de un comunicado este miércoles.

Además, la Cancillería detalló que su Dirección de Asuntos Migratorios, Consulares y Servicios al Ciudadano sigue trabajando junto a los consulados en Nueva York y Houston para tratar de dar con el paradero de la hija de esta mujer colombiana de 23 años de edad.

“En Nueva York, ciudad a la cual llegó Yini Paola Galán, el equipo consular y psicosocial en coordinación con el refugio donde se albergó, le ha brindado asistencia (…) Los consulados continuarán acompañando y orientando a la familia en este proceso, mientras las autoridades locales avanzan en la búsqueda de la menor”, agregó el Ministerio de Relaciones Exteriores.

El gobierno de Gustavo Petro hizo un llamado a los migrantes colombianos a usar las vías legales, ordenadas y seguras dispuestas por Estados Unidos para llegar a este país y expresó su “más profundo sentimiento de dolor” a los familiares de este menor de edad que fue hallado muerto.

Lee todas las noticias de mundo hoy aquí.