El permiso, que fue aprobado gracias al derecho a la libertad religiosa de la primera enmienda de la constitución, provocó el rechazo de la mayoría de los habitantes del pequeño poblado, informó la NBC.

La cadena de noticias, igualmente, señaló que un grupo de ciudadanos ha recogido cerca de 50.000 firmas para que esta iglesia no abra, ya que practica una religión precristiana y solo acepta personas blancas.

“El hecho de que el ayuntamiento les haya otorgado un permiso condicional, no significa que la ciudad no estará atenta para vigilar y proteger su área. El racismo no es bienvenido aquí”, manifestó Jean Lesteberg, una residente de Murdock, en ese mismo medio.