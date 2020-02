green

Él le habría girado la plata desde su país, antes de viajar a Bucaramanga a conocer al que pensaba que sería el amor de su vida, informa Noticias Caracol: “Al poco tiempo nos cogimos cariño, hablábamos todos los días”, contó.

Según él, la idea era “estar con ella y crear un proyecto de vida juntos”, lo cual se basaba en “un negocio para remodelar viviendas”, dijo a ese noticiero. “Hablé con el socio a través de ella” y “necesitaba aportación de 50 millones”, agregó.

Caracol Radio lo identifica como Daniel Blanco, y dice que le tomó confianza a la mujer porque lo recibió en una casa “de un sector exclusivo de la ciudad”. La emisora asegura que fue después de venir al país que decidió prestarle el dinero, y añade que habrían estado en Barranquilla, de donde sería el mencionado socio.

“Fuimos a Barranquilla, había trabajadores y yo iba reclamando que quería hacer parte del negocio por haber puesto un capital y ellos no me ayudaban; mi aportación nunca quedó reflejada en ningún documento público”, dijo a esa cadena radial, agregando que ella también dice haber sido estafada.

“Al final el socio me pidió más dinero y yo le digo que las nóminas de los trabajadores y todo era irregular. Finalmente presento una denuncia por estafa, ninguno de los dos me responde y bueno, ya tengo un abogado que me está ayudando con esto”, añadió.

“Yo no me merezco esto, de verdad. He confiado en esa persona. Me siento humillado, estafado”, dijo entre sollozos a Noticias Caracol. Luego se repuso y mandó un mensaje a la mujer que lo estafó, dondequiera que esté: “Eso no se hace, ni conmigo ni con nadie. Ella ya ha estado engañando a otras personas en Bucaramanga”, concluye.