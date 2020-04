“El coronavirus nos ha hecho unos guarros [cerdos, desliñados, sucios]. Y unos adictos al trabajo. Si la actividad laboral del futuro implica trabajar desde casa, también significa trabajar más horas, recibir mensajes de texto, whatsapps, o conectarse con Slack o por Zoom en la cama, en el baño, y hasta en la ducha”, reporta el periodista, desde Washington.

Pardo agrega que cuando se está en casa se diluyen las fronteras entre “ocio, familia, descanso y actividad laboral”, pero que quien siempre sale ganando es la última, una actividad que es muy difícil de lograr si hay niños pequeños.

El comunicador ibérico asegura que las personas que trabajan desde su casa en España pasaron de dedicarles 8 horas a sus empresas, a trabajar 10 horas en el mismo lapso, por el mismo salario.

En ese país, según informe de la agencia Efe, menos del 20 % de los empleados lo ha adoptado y su adopción se ve entorpecida por prácticas tradicionales, como el uso de los sellos ‘hanko”, un peculiar sistema manual y analógico de firmas ampliamente utilizado en todos los documentos.

El uso del ‘hanko’ está siendo cuestionado en la crisis actual y el ministro de Tecnologías de la Información, Naokazu Takemoto, que también lidera el comité gubernamental de “parlamentarios para la protección de la cultura del hanko japonés”, ha propuesto adoptar un sello electrónico (‘e-seal’), que no entraría en vigor hasta 2022.

Usado como sistema de firma personal y corporativa en multitud de situaciones (abrir una cuenta bancaria, recoger cartas certificadas, firmar contratos o documentos, pagar nóminas), el ‘hanko” es uno de los factores que obliga a los empleados a seguir yendo a la oficina.

“En mi empresa, el personal hace turnos. Trabajar completamente de forma remota no es posible. Por razones de seguridad, no usamos banca ‘online’. No se creía que llegaríamos a la situación actual y cambiar repentinamente los procedimientos no es posible”, dice un trabajador que pide ser identificado solo por el apellido, citado por Efe.