El boxeador cubano Erislandy Álvarez avanzó este jueves a semifinales de los Juegos Olímpicos de París 2024 al vencer al tailandés Bunjong Sinsiri. El boxeo olímpico reparte dos bronces, por lo que Cuba, que tiene una gran historia con el boxeo, tiene garantizado abrir su medallero. Habrá que esperar hasta el domingo, día de las semifinales, o hasta el miércoles, día de la final, para saber el color de esta medalla. “Quiero la medalla de oro”, aseguró Álvarez a la prensa.

Esto asegura ya una medalla para Cuba. ¿Cómo te sientes? Fue una gran demostración.

Erislandy Álvarez: Sí, me siento bastante contento por poder tener esta celebración de la medalla de bronce, pero no me siento satisfecho. Quiero la medalla de oro, de la manera dorada, es lo que más quiero en estos momentos.

Este jueves parecía que nadie podría ponerse al nivel que tienes hoy en día en el boxeo mundial.

Erislandy Álvarez: Sí, he subido el nivel a lo máximo, y lo que quiero es esa medalla de oro, la quiero y la quiero y es lo que me propongo y es lo que quiero lograr.

¿Cómo fue la preparación para llegar a esos Olímpicos y verte tan superior a los demás?

Erislandy Álvarez: Cada paso y cada momento que uno tiene, que se cae por una pelea y uno piensa coño, no puede ser, tengo que levantarme, y uno se cae, se levanta, se cae, se levanta y nos vamos preparando cada día más fuerte. Y es el resultado al día de hoy.

¿Qué significa tener esa bandera al lado?

Erislandy Álvarez: Eso para mí significa lo más grande. Todos los cubanos saben que esta bandera es una isla hermosa. ¿Y qué es lo que quiere todo el mundo? Defender esa bandera cubana.

¿Por qué te dicen vikingo?

Erislandy Álvarez: Han cogido ahí, en los gimnasios, en el entrenamiento, todo el mundo “¡Coño vikingo, coño!”. De verdad siempre me ha gustado ver muchas series vikingas, muchas películas. Todo lo que tenga que ver con vikingos me gusta porque tienen esa agresividad, ese enojo que no piensan si van a la muerte o si van a vivir o morir.

Te viste ahora boxeando en todo, defendiendo en todos los terrenos… Has crecido en la competencia, ¿vas a seguir creciendo?

Erislandy Álvarez: Cada día que pase y cada momento que pase voy creciendo más. Al principio tenía unos nervios, pero al tocar el ring hemos ido levantando de una manera increíble, y cada vez que subo al ring es con más ganas, con más hambre de tener esa medalla.

