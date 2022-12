En una expedición por el océano Índico, un grupo de investigadores se topó con un gran ‘cementerio’ de tiburones, de donde lograron recuperar 750 dientes fosilizados de distintos tipos de tiburones. Incluso, encontraron un diente de 10 centímetros, perteneciente al ancestro del megalodón, el gran depredador antiguo extinto.

El hallazgo se hizo en el marco de unos estudios de biodiversidad que un grupo de investigadores realizó en dos de los parques marinos nuevos de Australia. El pasado octubre, las expediciones recorrieron el Parque Marino de las Islas Cocos (Keeling), en el océano Índico y el Parque Marino de Gascoyne, frente a las costas de Australia occidental. Además de los dientes fosilizados, el equipo también recolectó un individuo de lo que creen es una nueva especie de tiburón.

Dianne Bray directora de colecciones del Instituto de Investigación de los Museos de Victoria, contó al portal Live Science que el ‘cementerio’ de dientes fosilizados lo encontraron en su última recolección de muestras antes de devolverse a Australia. “Al principio, cuando recogimos la red, me sentí un poco decepcionada porque estaba llena de barro y sabía que no iba a haber muchos peces. Y aunque los hubiera, estarían revueltos y dañados por todo el barro”, indicó.

Pero dentro de todo ese barro estaba la gran sorpresa: diente tras diente tras diente de tiburones, desde los tiburones blancos hasta el antepasado inmediato del tiburón megalodón gigante. Además de la gran cantidad encontrada, a los investigadores les sorprendió el buen estado en que encontraron los dientes.

Pero, ¿por qué estaba esa gran cantidad concentrada en esa franja del océano? Los expertos no están de todo seguros, pero Bray explicó a Live Science que no creen que sea porque cientos de tiburones hayan muerto ahí. La explicación que han encontrado es que, probablemente, esa parte del océano alojaba una comunidad de tiburones, no hace mucho tiempo.

¿Por qué tantos dientes? A diferencia de los humanos, que nacemos con dientes de leche y luego los cambiamos por dientes ‘adultos’, que duran toda la vida, los tiburones van sustituyendo dientes regularmente a lo largo de su vida, explicó Gareth J. Fraser, profesor de Biología Evolutiva del Desarrollo en la Universidad de Sheffield en la página The Conversation.

Para Will White, experto en tiburones de la Colección Nacional de Peces de Australia del CSIRO, la agencia nacional de ciencia australiana, uno de los hallazgos “más emocionantes” del viaje fue la recolección de lo que creen es un espécimen de una nueva especie de tiburón.

“Al principio de la travesía, recogimos un pequeño tiburón cornudo con rayas muy llamativo”, dijo White en un comunicado de prensa. “Esta especie es exclusiva de Australia, pero aún no ha sido descrita ni bautizada. El espécimen que recogimos será muy importante para la ciencia porque lo utilizaremos para describir la especie”, añadió.

John Keesing, científico jefe del CSIRO, indicó que el descubrimiento de nuevas especies es bastante común en estudios de biodiversidad como este. “Se calcula que alrededor de un tercio de las especies recogidas en los últimos viajes de estudio de la biodiversidad del RV Investigator pueden ser nuevas para la ciencia”, explicó.