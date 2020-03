El centro esta dotado de “personal médico competente”, “propone un examen de cinco minutos”, y tiene capacidad para examinar a 600 personas al día, indicó el sábado la oficina de información del emirato..

Se dará prioridad a las personas con síntomas de la enfermedad de COVID-19, a los ancianos con nacionalidad emiratí, a las mujeres embarazadas y a quienes padezcan enfermedades crónicas, detalló la fuente..

El ‘test’ se realiza con cita previa y es gratuito para esas categorías, pero para el resto de personas tiene un precio equivalente a 100 dólares, más o menos 400 mil pesos colombianos, acotó el diario Gulf News.

El centro fue inaugurado por el príncipe heredero de Abu Dabi, jeque Mohammed bin Zayed Al Nahyan, que el sábado indicó en Twitter que se trata de “una de la medidas destinadas a contener el virus”.

Today, I visited the mobile COVID-19 Test Center set up by SEHA as part of measures to contain the virus. Medical teams out in the field are the first line of protection of the UAE, their sacrifices safeguard our health. pic.twitter.com/nrO0iCFr8t

— محمد بن زايد (@MohamedBinZayed) March 28, 2020