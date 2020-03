Es oriundo de Palmira (Valle del Cauca) y se convirtió uno de los miles de casos que han sido reportados en ese país, el cuarto más impactado en el mundo por el COVID-19.

Hace un año viajó a España en búsqueda de mejores oportunidades, pero este año fue contagiado con el virus. Según contó a Noticias Caracol, Raúl fue internado hace varios días en un hospital de Cádiz, sureste de España, donde fue uno de los primeros contagiados por el virus; a esa zona llegó por un viaje que hizo desde Madrid, un trayecto de cerca de 6 horas.

Allá llegó con síntomas de cansancio, fiebre y dolor de cabeza, entre otros. Como se evidencia en unas imágenes publicadas por ese mismo, medio, Raúl estuvo muy grave, sin suficiente fuerza para respirar como lo hacía normalmente. El tratamiento que tuvo fue con antibióticos, un respirador y otras ayudas médicas.

El trauma que vive por estos días no se limita a la enfermedad causada por el brote, su dolor es doble porque su madre, que también vivía en Madrid, también fue diagnosticada con el COVID-19, pero no aguantó y falleció hace pocos días.

Pese al golpe moral por la pérdida de su madre, este colombiano se recupera con éxito y ya salió del hospital. Sin embargo, les envía un mensaje a las personas que aún no toman conciencia por lo duro que es el coronavirus.

“Realmente este virus mata, realmente mata. No es un juego, eso no es un juego, lo que pasa es que como no les ha tocado todavía vivirlo, pero cuando ya lo tengan en su sangre o en su familia, se van a dar cuenta que esto es peligrosísimo”, dijo Raúl a Noticias Caraco.