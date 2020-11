A través de una publicación en su cuenta oficial de Twitter, Elon Musk aseguró que la semana pasada se realizó cuatro tests antigénicos para saber si había contraído el COVID-19. Sin embargo, dos dieron positivo y dos negativo.

Musk, adicionalmente, manifestó haber sentido en los últimos días los síntomas habituales de una gripa común, como tos, congestión nasal y fiebre. Asimismo, contó que también planea hacerse una prueba RT-PCR en otro laboratorio.

Desde que comenzó la pandemia del coronavirus, el director de Tesla se ha mostrado en contra de las medidas restrictivas, llegando a calificar de “fascista” el confinamiento que condujo al cierre temporal de su fábrica en California.

Something extremely bogus is going on. Was tested for covid four times today. Two tests came back negative, two came back positive. Same machine, same test, same nurse. Rapid antigen test from BD.

— Elon Musk (@elonmusk) November 13, 2020