Por: VALORA ANALITIK

Suministro de información económica, política, financiera y bursátil Visitar sitio

A menos de una semana del día de las elecciones oficiales de Estados Unidos, Kamala Harris y Donald Trump están haciendo campaña hoy en estados clave en disputa, mientras presentan su argumento final en una carrera reñida.

El próximo martes 5 de noviembre serán las elecciones formales en EE. UU y este miércoles la vicepresidenta Harris sigue atacando a su mayor oponente, el republicano Donald Trump.

(Vea también: Colombianos en EE. UU. elegirán entre Trump y Harris: qué pasará con trabajo y migración)

La demócrata en su última presentación del martes 29 de octubre, advirtió a los estadounidenses que su oponente abriría una compuerta de venganza contra sus rivales políticos, incluidos los ciudadanos comunes, al tiempo que prometió que trabajaría incansablemente por todos los estadounidenses.

“En menos de 90 días, Donald Trump o yo estaremos en la Oficina Oval”, dijo Harris desde la Elipse en Washington, DC, girando hacia la Casa Blanca mientras pronunciaba lo que su campaña había anunciado como un discurso de “argumentos finales”.

(Vea también: Tecnoglass se metió en prestigiosa lista de empresas a nivel mundial; exaltan su crecimiento)

“El primer día, si es elegido, Trump entrará en esa oficina con una lista de enemigos. Cuando sea elegido, entraré con una lista de tareas pendientes llena de prioridades sobre lo que haré por el pueblo estadounidense”.

Además, según la vicepresidenta del gobierno Biden, Trump pretende utilizar a las fuerzas armadas de Estados Unidos contra los ciudadanos que no están de acuerdo con él.

(Vea también: Conozca cuál es la carretera de Florida que es icónica como destino turístico)

Quienes no siguen su ideología, son personas a las que él llama ‘el enemigo interno’. “Este no es un candidato a presidente que esté pensando en cómo mejorar tu vida”, agregó Harris.

¿Qué dice Trump en la recta final de su campaña para las elecciones de Estados Unidos?

El pasado martes, 29 de octubre, Donald Trump expresó que “ningún presidente hizo más por Puerto Rico” que él, mientras su campaña lidia con las consecuencias de que el comediante Tony Hinchcliffe en su mitin en el Madison Square Garden se refiriera a ella como una “isla de basura”.

Además, el empresario dijo a ABC News que no conocía al comediante y que no escuchó los comentarios, que provocaron una reacción generalizada.

(Vea también: “Un pueblo para matarlo”: Petro arremetió contra EE. UU. por su política de migración)

La campaña de Trump emitió el domingo un comunicado que decía que los comentarios que se referían a Puerto Rico no reflejaban las opiniones del republicano, pero el expresidente no ofreció disculpas públicas por dicho comentario o ni expresó que está en desacuerdo con dicho comediante.

“Lo que han hecho es tomar a alguien que no tiene nada que ver con el partido ni con nosotros, que dijo algo, y tratan de hacer un gran escándalo”, argumentó Trump en Fox News.

Pese a ello, las encuestas a una semana de las elecciones siguen reñidas, pues según el más reciente sondeo de The New York Times con corte al 30 de octubre, Kamala Harris posee el 49 % de intención de voto vs. un 48 % para Donald Trump.

(Lea también: Niña fingió morir para salvarse en tiroteo causado por su hermano, que asesinó a su familia)

Los estados más disputados siguen estando extraordinariamente reñidos, y ningún candidato tiene una ventaja significativa en los siete estados con más probabilidades de decidir la presidencia.

(CNN, El Pais, The New York Times)

Lee todas las noticias de mundo hoy aquí.