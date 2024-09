Por: RFI

A dos meses de las elecciones presidenciales en Estados Unidos, los dos principales candidatos tienen la vista puesta en los siete estados clave, y en particular en Michigan, que podrían decantar la elección. De momento, los sondeos están muy ajustados: 44,7% para Donald Trump y 43,5% para Kamala Harris. La comunidad afroamericana podría marcar la diferencia para los demócratas, especialmente en las grandes ciudades. En los suburbios del este de Detroit, la población negra, duramente golpeada por la quiebra de la ciudad en 2013, recupera la esperanza con la candidatura de la actual vicepresidenta del país.

Con Anne Verdaguer, enviada especial de RFI a Detroit

”¡Kamala Harris, por supuesto! Creo que será una excelente presidenta”, exclama Carole, atareada en su cocina. Le faltan palabras para defender a la candidata demócrata. “Tiene lo que hay que tener para luchar por Estados Unidos, no sólo por la gente de color, sino que estará ahí para todos, es una mujer que da sentido a lo que hace y no se echa atrás. Donald Trump simplemente no es para nosotros, es para los más ricos”, agrega.

“Sería […] histórico”

Fuera, Martin cuida el jardín local. Aún recuerda una época en la que las casas bordeaban la calle, la mayoría abandonadas y luego demolidas. Por eso, el joven espera que la candidata demócrata sea sensible con los más desfavorecidos. “Creo que es una mujer con un gran corazón. Y fue fiscal, ¿no? Así que confío en que pueda mejorar las cosas, y creo que está preparada. Tiene suficiente gente a su alrededor y tiene lo que hace falta para ser la próxima Presidenta de Estados Unidos”, afirma con confianza.

Más adelante, en la parada del autobús, Walter no oculta su entusiasmo por ver a Kamala Harris acceder al Despacho Oval. “Me encantaría ver a una mujer negra en el cargo. Tengo 64 años y he visto muchas cosas en este mundo, pero nunca pensé que vería a un presidente negro, ¡y menos a una mujer! Sería un doblete histórico»”, se entusiasma. Según el último sondeo, Kamala Harris cuenta con el 70% del voto afroamericano en Michigan, un 20% más que Joe Biden antes de retirarse de la carrera.

