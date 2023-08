Acuerdos tras acuerdos, las organizaciones mundiales han venido trazando fechas determinantes para que el mundo entero entre en alerta sobre los cambios que ha sufrido el medio ambiente con el transcurso de los años. Así como estudios aseguraron que hay casi 50 % de probabilidades que el 2023 fue y es el año más caluroso en la historia.

Una de las advertencias que está más próxima a cumplirse es la realizada por la Organización de las Naciones Unidas donde se traza el 2030 como fecha límite para que podamos disminuir los efectos del cambio climático y pese a que parece estar cerca esta fecha nuestro comportamiento parece estar bastante lejos de alcanzar estos ideales.

(Vera también: Colombiana dirigirá centro de investigación de la ONU; primera mujer en el cargo)

Sin embargo, ¿qué implica esta advertencia y qué podría suceder si no cumplimos los objetivos determinados? Podremos formar nuestras propias conclusiones a partir de esta entrevista con el experto Fernando Duque, quien nos hablará desde su experiencia profesional y personal.

¿Por qué el 2030 como fecha límite, según la ONU, para revertir los efectos del cambio climático?

Pasa algo similar como con el Covid 19 y es que hay tanta información que la gente no alcanza a diferenciar a qué cosas se le pone atención y a qué cosas no se le pone atención, creo que todo el mundo está saturado de demasiada información y uno de nuestros graves problemas es que nos educan en una cosa, pero no en otra.

Si nos ponemos a mirar el problema grave del cambio climático es que pasa por un asunto estructural y es que el problema del cambio climático es un problema de la economía y eso es gravísimo. un problema de economía y eso es gravísimo, entonces dilucidar esto no es fácil y eso tiene una contestación y es que los gobiernos normalmente dicen una cosa en las Naciones Unidas, pero hacen otras en sus países y eso es la consecuencia. ¿Y por qué hacen eso? porque hay un grave problema frente al sistema económico.

Con base en su planteamiento, ¿hay esperanza de que se puedan cumplir estos objetivos?

Yo tengo todas las esperanzas. La primera cosa que yo diría es que la humanidad tiene todos los conocimientos para salir de este atolladero, y un solo ejemplo es la energía solar que aquí en Colombia es una cosa por allá de tercera categoría, pero, en el que más de 200 proyectos entran a operar. Aquí no se le quiere poner, además somos un país con energía solar que le sobra a donde usted vaya.

¿Cuál es la relación que existe entre la economía y el cambio climático?

Ahí es donde está, como dicen, el corazón del asunto, el problema del cambio climático está en la economía. Y básicamente por una razón que sabemos desde hace mucho tiempo y que se puede explicar de la siguiente manera: vivimos en un planeta finito y tenemos un sistema económico infinito, eso es una contradicción gigantesca, no podemos crecer económicamente al infinito cuando tenemos un planeta finito que tiene cantidades determinadas de cosas.

Fernando Duque

Biólogo marino, educador ambiental. Fundador y conferencista de la Asociación de Astrónomos Aficionados de Cali, Asafi. Ambientalista, experto en cambio climático. Colombia.