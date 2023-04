“Ya sea que viva en una ciudad fronteriza o en cualquier otro lugar de nuestro país, todos compartimos los impactos adversos reales y potenciales de la actividad transfronteriza ilícita si no se controla”, dijo Robert N. García, agente jefe de la Patrulla Fronteriza del Sector Swanton.

CONSEQUENCE & REPATRIATION: Since March, Swanton Sector & @DHSgov have conducted flights transporting 204 subjects who illegally entered the U.S. from Canada to our fellow agents on the southern border for prompt repatriation to their home country. Link: https://t.co/9jyLFP36Uv pic.twitter.com/9mzOTVCfeN

— Chief Patrol Agent Robert Garcia (@USBPChiefSWB) April 24, 2023