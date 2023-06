El ciudadano colombiano fue identificado por medios peruanos como Sebastián Arias y se ha convertido en héroe internacional por haber salvado a 25 perros de morir en medio de un incendio en Lima. Sin embargo, la historia que contó el joven va más allá de este acto para destacar y que enorgullece a muchos, pero también deja pensando a tantos otros.

El pasado viernes 9 de junio se conoció la noticia, ocurrida en una casa de 3 pisos ubicada en la Cuadra 3 de la Avenida Aviación de la capital peruana, en donde funcionaba una empresa recicladora. Y el foco principal apuntó a que un hombre de Colombia trepó hasta la azotea para evitar que estos animales se quemaran.

Sin embargo, su historia parece ser más profunda y estar viviendo mucho dolor, pero a pesar de todo eso, arriesgó su vida por los perros. Y aunque las imágenes son impresionantes, su testimonio es más fuerte.

Historia del colombiano que salvó a 25 perros de morir en un incendio en Perú

En una entrevista que le hicieron en ‘Latina Noticias’, Sebastián empezó explicando cómo se dio cuenta del incendio y cuál fue su reacción: “Venía pensando en mi esposa y vi el incendio, vi al perro que estaba arriba, en la esquina…”. Pero en ese momento mencionó a su amigo de cuatro patas, su propia mascota, que lo acompañaba en ese momento: “Yo tengo a este hermoso animalito y no quisiera que mi perro se muriera quemado. Escuchar sus llantos, sus gemidos, no me gustaría que mi perro muriera así”.

Según el relato del colombiano, conocía la casa y a los perros porque había trabajado allí: “Yo trabajaba en esa recicladora… Y sabía cuántos eran y en dónde estaban”. Al interrogarlo por su decisión y la forma de actuar, en esa emergencia, Sebastián Arias contó:

“No sé, la adrenalina me puso a subir. En el muro de arriba, el último perro, fue el que me dio miedo porque el muro se me venía encima. El perro ya se estaba quemando, su ropa estaba quemada. Lo que hice fue, agresivamente, agarrarlo por el cuello y ahí sí lo lancé. Los vecinos, abajo, tenían un colchón y empecé, con confianza, a lanzarlos”.

El drama del colombiano, salvador de perros en Perú

A pesar de que ya no trabajaba en la recicladora que funcionaba en esa casa y de afirmar que necesitaba ayuda, pidió por los perros y quienes vivían en esa edificación: “Yo necesito ayuda, pero lo que más me importa son los perros. Cualquier cosa que le puedan regalar a esos perros y a esa gente que lo perdió todo, porque esa recicladora se perdió toda y quedó en 0”.

Y en ese punto cambiaba el foco de la historia, ya que el hombre dio a entender que vivía debajo del puente que queda frente a la casa del incendio y estaba buscando a su esposa en hospitales y centros asistenciales:

“Este espacio, de este puente, es lo que yo necesito y no me importa. Pero quiero encontrar a mi esposa, porque en el hospital me habían dicho que había fallecido y después me dijeron que la habían mandado a un internado”.

Según el fuerte relato, la mujer habría atentado contra su vida por una razón escalofriante y que impactó a la periodista que lo estaba entrevistando: “… porque se enteró de que estaba embarazada, no he confirmado, tengo demasiada gente buscándola, desde el callao hasta El Agustino, pero nadie me da respuesta de ella”.

Y antes de ir a ver el estado de los perros que rescató, Sebastián Arias reiteró que su corazón le indicó que debía arriesgar su vida por los animales, ya que él pensó en su mejor amigo y fue su motivación:

“Venía llegando del hospital, no sé por qué razón, motivo o circunstancia se prendió el fuego, pero no me hubiera gustado que se hubieran muerto los perros”.

A pesar de la historia de este hombre, fuerte y delicada, solo se ha sabido que los perros habrían quedado desamparados y empezaron una campaña de adopción, según el portal del mismo informativo que hizo el cubrimiento del hecho. Pero del colombiano no hay mayores datos, hasta el momento.