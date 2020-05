green

El diario británico The Guardian hace una crónica sobre el drama que viven las personas trans que acuden a vender su cuerpo para combatir la pobreza y el hambre, en la ciudad más peligrosa del mundo en términos de asesinatos de miembros de dicha comunidad, según cifras del 2016 de Transgender Europe, citadas por el medio inglés y que se mantendrían vigentes hoy.

Elba Tavares, de 44 años, es uno de los casos que reseña The Guardian de trabajadoras sexuales trans que han visto el número de clientes reducido casi a cero: “Solo los más fuertes sobreviven, y yo no lo soy; de hecho, soy de los débiles, por ser pobre y por ser trans”, dice Tavares al diario, en medio del desespero.

La mujer dice que el gobierno le da muy poco dinero pero que alcanza para algo, y que depende de amigos para sobrevivir, más lo poco que recoge por su trabajo:

“Lo único que está desarrollado en este país es el crimen y la corrupción”, se lamenta esta mujer que comenzó a prostituirse antes de los 20 años.

Otro de los testimonios recogidos por The Guardian en su crónica lo brinda Stefany Gonçalves, de 26 años, que dice que no hay clientes en la calle, pero que aun así logra tener algo de sexo, de lo contrario no tendría para comer. La trabajadora sexual agrega que la prostitución es el único oficio que ha tenido en su vida.

Por ahora, a estas mujeres el gobierno les da el equivalente a 377.000 pesos colombianos mensuales, durante 3 meses, y viven de algunas donaciones de particulares, señala el rotativo británico.

También existe una campaña de donaciones para esta comunidad en Río de Janeiro organizada en la página Go Get Funding, que busca “ayudarles a conseguir comida, pagar la renta y elementos de higiene, pues su base de clientes desapareció de las calles por la pandemia”, dice el sitio web en la descripción de la campaña.

Para ayudarles a paliar la crisis, el medio inglés destaca un refugio para personas trans en Río, conocido como Casa Nem, en donde pueden ir a comer y reciben capacitación para que realicen trabajos que les represente algún ingreso, como la fabricación de tapabocas. La casa fue fundada por una persona trans, extrabajadora sexual, que vivió la crisis por el sida a principios de los 80 y que sabe lo que es quedarse sin trabajo.

Brasil llegó este jueves 21 de mayo a casi 300.000 infectados por coronavirus, el tercer país con más casos en el mundo, según cifras de la Universidad Johns Hopkins. El COVID-19 en el país suramericano deja casi 19.000 fallecidos.