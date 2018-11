Roman Clark, jefe de bomberos de Baltimore, expresó que recibió una llamada a las 10 y 25 de la noche por el derrumbe de un “muro de 50 por 50 pies” (15 por 15 metros) en el Centro de Clasificación de América del Norte en Holabird Avenue, de acuerdo con Wbal TV.

La primera víctima mortal fue encontrada rápidamente y falleció mientras era trasladado en una ambulancia, al centro médico más cercano. Encontrar a la segunda víctima tomó un poco más de trabajo, pues su cuerpo estaba debajo de concreto y escombros, detalló el medio estadounidense.

Además, hubo preocupación por otra persona desaparecida, pero esta no había ido a trabajar o ya se había ido a pasar la noche en otro lado, explicó Wbal.

Brandon McBride, un empleado de Amazon, estaba en el momento del colapso de la bodega y describió la escena al noticiero de Wbal:

Dave Clark, vicepresidente senior de operaciones de Amazon, emitió un comunicado en el que dijo: “Anoche, el clima severo impactó una de nuestras instalaciones en la ciudad de Baltimore y causó dos muertes. La seguridad de nuestros empleados y contratistas es nuestra principal prioridad y en este momento el edificio permanece cerrado”.

Two people confirmed dead at Amazon Fulfillment Center after severe weather in SE Baltimore. #wbal pic.twitter.com/TaDXuwZhMh

Wow. Guy shoots video after he, his truck, and the Amazon fulfillment center in Baltimore were hit be what looks like a tornado 🌪 @wusa9 pic.twitter.com/ZFi0mPYYGk

— Bruce Leshan (@BruceLeshan) 3 de noviembre de 2018