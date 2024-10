‘La purga’ es una película lanzada en 2013 que cuenta como el gobierno de Estados Unidos tomó la decisión de dejar un día sin control ni leyes para que las personas puedan cometer todos los delitos posibles y que así la criminalidad baje considerablemente en ese país.

Esa idea, que es totalmente ficticia, llena de temor a los ciudadanos de ese país porque por más de que durante 364 días no hay crímenes, ese día muchas personas pueden fallecer, las tiendas son saqueadas y mucho más.

Ahora, este lunes 30 de septiembre, en medio de la contienda electoral que se adelanta en Estados Unidos, Donald Trump fue centro de críticas debido a una idea que dio, según él, de chiste, en el que se comparó mucho justamente con esa situación de la película anteriormente mencionada.

Cuál fue la idea de Donald Trump para bajar la criminalidad en EE. UU.

En un evento político que se adelantó en Erie, Pensilvania, el expresidente estaba refiriéndose a la situación de robos, asesinatos y más en ese país, cuando soltó una idea que fue centro de críticas tanto en ese país como en el resto del mundo, ya que se refirió a que la policía pueda ser “realmente violenta” durante una hora.

“Una hora dura, y quiero decir realmente dura, se correrá la voz y terminará inmediatamente, ¿saben? Terminará inmediatamente”, aseguró Trump.

Y agregó: “Ahora, si tuvieras un día realmente violento, como un tipo como Mike Kelly, pónganlo a cargo, el congresista Kelly, pónganlo a cargo por un día, Mike, ¿dirías, ‘Oh, por favor no los toques, no los toques, déjalos robar tu tienda’?”.

Trump appears to endorse ‘The Purge’ as policy: “If you had one really violent day.. .. … One rough hour. And I mean real rough. The word will get out and it will end immediately.” @Acyn

pic.twitter.com/SlqxPfF97B — The Intellectualist (@highbrow_nobrow) September 29, 2024

Esto desató toda clase de críticas en las redes sociales de personas que dicen que esta idea es incluso criminal, puesto que se habla de que las autoridades pueden atacar a mansalva contra los ciudadanos de las distintas ciudades del país.

He is talking about killing US citizens. His audience is US citizens. Once the maga hat falls off they are as much a target as everyone else. They’re not special, not protected by an invisible shield. How can anyone not see this? He will kill them too. And their kids. — Pamela Dugan (@naganmap) September 29, 2024

It’s always been obvious that he’s turned on by violence. Surprising how it’s not been commented on. — David Pugh (@Pughdv413) September 29, 2024

Exactly the same energy as when Trump separated families at the border as a deterrent to immigration! Then LOST their children! 🤬 — Paula Mercado (@icunurseMercado) September 29, 2024

Ante esta cantidad de críticas, Steven Cheung, director de comunicaciones de la campaña, aseguró que lo que dijo Trump fue en tono de burla, ya que todo el mundo sabe que él “siempre ha sido el presidente de la ley y el orden y sigue reiterando la importancia de hacer cumplir las leyes existentes”.

Además, aprovechó para atacar a la contrincante de Trump en las elecciones, Kamala Harris, al afirmar que eso es lo que ella ha hecho desde que fue fiscal general de California.

Lo cierto es que esta idea es muy grave porque rompería los derechos humanos, el derecho al debido proceso y le daría una libertad a las autoridades de que también se excedan sin dar ninguna explicación.

