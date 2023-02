El tercer lunes de febrero, Estados Unidos celebra el día de sus, hasta ahora, 46 presidentes con un día festivo, aunque no rige en todos los estados del país.

La conmemoración de este día se da por la celebración del cumpleaños de George Washington, aunque no hay tanta precisión en la fecha.

La explicación es que en el gregoriano se agrega un día al calendario cada cuatro años para sincronizarlo con el año solar, y esos son los considerados días o años bisiestos.

El medio señala que “en 1885, se estableció el 22 de febrero como día festivo por el cumpleaños de Washington”, pero 100 años después el Congreso consideró que deberían combinar las celebraciones de los cumpleaños de Washington, con el de Abraham Lincoln, que nació el 12 de febrero.

Así se comenzó a hablar de un festivo por el Día de los Presidentes, pero no se hizo oficial porque no se aprobó en la votación.

Sin embargo, en 1968 el Congreso sí aprobó la Ley de lunes festivos y desde 1971 la conmemoración por el natalicio de Washington se fijó en el tercer lunes de febrero, y el festivo puede variar entre el 15 y el 21 de febrero cada año.

The holiday colloquially known as Presidents’ Day officially celebrates only George Washington’s birthday. The story of how it became a three-day weekend is steeped in differing calendars, inconsistent punctuation, labor issues — and, of course, politics. https://t.co/SBGrr7tTDP

— The New York Times (@nytimes) February 19, 2023