La bomba fue detonada en la noche del miércoles luego de una evacuación de todo un barrio muy poblado de la ciudad alemana de Fráncfort, informaron los bomberos.

Según los primeros resultados, no se produjeron daños perceptibles en la zona circundante y se levantó el acordonamiento de la zona. Alrededor de 25.000 residentes en el distrito de Nordend tuvieron que abandonar temporariamente sus hogares.

Además, los especialistas del Servicio de Desactivación de Explosivos solicitaron 70 camiones de tierra para cubrir el explosivo hallado y mitigar así la fuerza de la detonación.

El proyectil sin estallar fue descubierto el miércoles al mediodía durante unos trabajos de excavación. Los expertos determinaron que el explosivo no podía ser desactivado, como muchas otras bombas de la Segunda Guerra, porque había riesgo de explosión inmediata.

Por ello, los bomberos solicitaron a todas las personas que habitan en un radio de 700 metros del lugar del hallazgo que evacuaran sus hogares y salieran de la zona restringida, algo similar a lo que sucedió en 2018 con una bomba hallada en el casco urbano de Berlín.

Debido a que el proceso de evacuación se prolongó en la noche, la ciudad de Fráncfort suspendió temporalmente las restricciones nocturnas de salida vigentes en la zona afectada por la pandemia de coronavirus.

Los evacuados se alojaron en las dependencias de emergencia de las instalaciones de un centro de deportes de invierno.

El siguiente trino, de uno de los vecinos que tuvo que ser evacuado, revela que el hombre cambió su perspectiva de la guerra después de este episodio, pues comprendió lo que debieron haber sufrido las personas que fueron víctimas de los bombardeos durante el conflicto bélico:

Being someone who had to evacuate and leave the house at moments notice, my perspective of war has changed forever.

My heart goes out to all those who had to lose their homes to bombs ! #Frankfurt #Weltkriegsbombe#GazaUnderAttackk #IsraelUnderAttack pic.twitter.com/NnzbFeZgcy

