La ceremonia se realizaba en la iglesia evangélica pentecostal ‘Camino hacia el cielo’, en la región de Junín, donde este tipo de reuniones no están permitidas como parte de las medidas sanitarias para disminuir los contagios de coronavirus.

“Estaban realizando un matrimonio y eso está totalmente prohibido por la aglomeración de las personas, lo único que queremos es que la población entienda de que no está permitido ninguna reunión social y familiar”, dijo a la prensa el comandante José García de la comisaría de Chilca en Huancayo.

“Ellos piensan que así guarden el distanciamiento o piensen que no va a haber mucha gente, esto no va a congregar de repente 100 personas. Piensan que pueden hacerlo y esto no está permitido”, añadió el oficial en un video que fue publicado en la página de Facebook de una empresa productora de medios y radiodifusión.

La intervención policial se realizó en el preciso instante en que el pastor preguntaba a los novios si estaban conformes con el casamiento. En consecuencia, el evento tuvo que suspenderse y la pareja, el pastor y los 12 invitados que asistieron terminaron en la comisaría por desacatar la cuarentena, informó el diario la República.

“Lo que tratamos de evitar es la propagación de este virus, pero la población no nos comprende”, enfatizó García.

Este es otro de los videos, difundidos en Facebook, que evidencian algunos momentos de la boda y la salida obligada que debieron hacer tanto los invitados como la novia, vestida de blanco, del salón donde se realizaba la ceremonia.

Tras pagar una multa de unos 110 dólares, los detenidos fueron liberados luego de permanecer varias horas la comisaría.

Cabe recordar que por el rebrote de la pandemia de COVID-19 están prohibidas las reuniones sociales y familiares en todo Perú.

El país registra en este momento 683.702 casos y 29.687 muertes, según cifras actualizadas que la universidad Johns Hopkins (Estados Unidos) viene entregando desde el inicio de la pandemia.

Con 33 millones de habitantes, Perú es la segunda nación en América Latina con mayor número de contagios, en términos absolutos, detrás de Brasil, y tercera en decesos, después del gigante sudamericano y México, según el mismo reporte de la universidad estadounidense.