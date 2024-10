Por: RFI

Durante cinco años, Sergiy Gnezdilov fue soldado del ejército ucraniano. Con la invasión a gran escala, este joven de 24 años incluso lanzó un podcast en el que los soldados ucranianos comparten su día a día en la zona de guerra. Pero hace diez días decidió desertar. Su anuncio ha causado conmoción en Ucrania, y algunos temen que su marcha, ampliamente difundida, anime a otros soldados a seguir sus pasos. Denunció que había sido movilizado “de por vida”, sin perspectivas de volver a la vida civil, y dijo que esperaba que otros tomaran el relevo.

Por Cerise Sudry-Le Dû, corresponsal de RFI en Kiev

Sergiy llama tarde; acaba de cambiar de apartamento. Un procedimiento que repite todos los días para evitar ser localizado por la policía. También cambia regularmente de teléfono. Dos días después de su decisión de desertar, tuvo que someterse a una operación urgente y el médico vino a verle a la sala de recuperación. “Me preguntó qué había hecho. Me hizo salir por la puerta de atrás de la clínica”, cuenta.

De hecho, fue este problema de salud el que desencadenó su decisión: declarado apto por las autoridades médicas, fue en el sector privado donde le dijeron que necesitaba una operación urgente para extirparle un quiste del estómago. “Desde entonces, no he estado en casa, me he quedado con amigos y he pasado la noche con ellos. He empezado a moverme de la casa de un amigo a la de otro para cubrir un poco mis huellas”, dice.

“La retaguardia también tiene que prepararse para la guerra”

El joven también admite que está agotado. Después de haber estado cinco años en la infantería, ya no puede más. “La gente está en el frente sin descanso, durante mucho tiempo. Yo llevo allí 5 años, pero otros llevan 10”, se lamenta.

Porque, aunque el ejército ucraniano ha rebajado la edad de movilización de 27 a 25 años, sigue teniendo una cruel escasez de hombres. Sobre todo, los soldados que combaten en el frente expresan regularmente su fatiga, agotados por los días de descanso, demasiado escasos, la corrupción de ciertas brigadas y las órdenes a veces injustificadas. “Creo que ya es hora de que otros hombres tomen las armas y defiendan Ucrania, en lugar de vivir una vida tranquila en Kiev. La retaguardia también debe prepararse para la guerra. Todos los que tienen una obligación militar no sólo deben vivir su vida, sino también prepararse para reemplazar a los muchachos agotados que ya han cumplido con su deber. Y luego tiene que haber una formación militar general básica para todos, un curso de actualización que incluya procedimientos médicos básicos”, dice.

El joven se siente un poco abrumado por las consecuencias de su decisión. Algunos lo acusan de ser un cobarde, de haber abandonado el campo o incluso de ser prorruso. Sin embargo, explica que ninguno de sus camaradas lo juzga. Su brigada se limitó a un lacónico mensaje en Facebook indicando que se estaba llevando a cabo una investigación oficial.

“Estoy seguro al 1000% de que tengo mucho apoyo, porque en mis mensajes privados hay cientos de personas que no han dicho nada públicamente, que tienen miedo, soldados que no tienen derecho a expresarse. Pero todos me escriben para darme las gracias por hablar en su nombre. Y, en cualquier caso, si mi país pierde, yo también pierdo”, afirma.

