El ducto se extendía entre las ciudades de Tijuana y San Diego, y su hallazgo había sido anunciado el domingo pasado en Twitter por el mandatario estadounidense, Donald Trump, quien pidió a México hacerse cargo de “este gran problema”.

Mexico must take control of this very big problem! https://t.co/VfSw5j1OWl

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 16, 2020