El vuelo más barato para ir a España en septiembre lo ofrecen Delta y KLM, indica Semana; sale el 12 de septiembre de 2024 y regresa el 20 del mismo mes.

(Vea también: Visa de trabajo vs. visa de residente en España: diferencias y ventajas de cada una)

El precio de los tiquetes, según el medio, es de 2’820.920 pesos, una tarifa muy económica teniendo en cuenta que, con la devaluación del peso frente al euro, cada vez es más costoso viajar a Europa.

No obstante, estos tiquetes no ofrecen un vuelo directo hacia España, uno de los pocos países del mundo que no tienen letra en sus himnos nacionales, sino que tiene una escala por trayecto, por lo que el vuelo se hace más largo de lo común.

El de ida sale de Bogotá, operado por Delta, hacia Atlanta (Estados Unidos) y ahí toca esperar casi cuatro horas. Posteriormente, se dirige a Madrid, señala la revista.

El de regreso, a cargo de KLM, sale desde la capital española hacia Ámsterdam (Países Bajos, antes llamado Holanda), en donde la espera es de una hora y media, y posteriormente retoma el camino hacia Bogotá.

Aerolíneas que tienen vuelos directos desde Bogotá a España

Para los que prefieren pagar un poquito más, pero llegar a su destino de manera más rápida, hay varias aerolíneas que ofrecen vuelos directos entre la capital colombiana y la española. Estas son:

Avianca

Iberia

Air Europa

Latam Airlines

Lee También

Cuál es el mes más barato para viajar a España

El viaje puede salir más económico entre abril y mayo, según El Universal, ya que en esos meses no hay época de vacaciones y las temperaturas son de entre 12 y 17 grados, agrega Booking.

Junio, diciembre y enero, en cambio, son los meses en los que los costos pueden incrementar ya que son temporadas altas.

Lee todas las noticias de mundo hoy aquí.