El caso es considerado uno de los contagios más largos de COVID-19 en el mundo, según contó The Guardian, que añadió que el hombre se sometió a 42 pruebas PCR e ingresó 7 veces al hospital desde que adquirió la enfermedad en marzo de 2020.

Una leucemia, que tuvo quimioterapia en 2019, debilitó su sistema inmunológico y, aunque rezaba para que los resultados de sus pruebas salieran negativos para coronavirus, siempre aparecía infectado.

“Estaba totalmente agotado de energía y perdí mi sentido del olfato. Pero no me hice una prueba de covid hasta abril, cuando me llevaron al hospital porque había desarrollado una infección en el pecho“, contó al diario.