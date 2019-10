green

El menor fue identificado como Uriel Reyes y según el relato de la madre, la cual fue criticada en redes sociales por el hecho, su hijo le dejó la carta, donde explicaba su decisión, con unos compañeros del colegio, según publica el diario Heraldo de México.

“Lo lamento mami, lo lamento papi, pero tuve que irme, no tengo el sacapuntas y no encontré el cuaderno. Los quiero mucho. No me busquen. Los amé”, se lee en la misiva que se filtró en Twitter.

Varios internautas compartieron la historia para que la búsqueda del niño mexicano se efectuara más rápido y no le pasara nada grave, pues estaba a la deriva en la gigante y a la vez peligrosa Ciudad de México.

“Papá y mamá, los quiero. Los recordaré con cariño. Recuérdame”, concluye la carta del pequeño Uriel.

Finalmente, gracias a la búsqueda de los vecinos y la policía Venustiano Carranza, Uriel fue localizado horas después de su escape, sobre las 8 de la noche, señaló la Procuraduría, citada por el diario de Yucatán.