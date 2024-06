El sueño de Esteban Cardona Beltrán de un mejor futuro para él y para su familia terminó en tragedia, luego de que perdiera la vida tras verse involucrado en un accidente de tránsito en México.

El ciudadano, de 28 años de edad y natural de Armenia, fue arrollado por un carro ‘fantasma’ cuando se dirigía hacia su lugar de residencia el pasado lunes 17 de junio a eso de las 9:30 p. m. aproximadamente.

Aunque ‘Picoro’, como era conocido cariñosamente fue auxiliado y llevado hacia un centro médico cercano, infortunadamente los daños sufridos en su organismo fueron irreversibles y horas más tarde pereció, a las 3:40 a. m. aproximadamente de ayer martes 18 de junio.

Nueva Crónica Quindío dialogó con la señora Martha Cecilia Beltrán, la mamá de Esteban, quien en medio de su dolor expresó la necesidad del apoyo de las personas de buen corazón y que tengan la posibilidad de ayudarle a conseguir los recursos necesarios para poder repatriar el cuerpo de su hijo.

Relató que hacía dos meses se había marchado hacia el mencionado país centroamericano con muchos sueños e ilusiones, porque allí un amigo le había brindado una oportunidad laboral, ya que acá le había sido difícil ocuparse.

“Estaba muy contento, trabajaba como cobrador y todas las noches me llamaba incluso hasta varias veces a contarme cómo le había ido y qué estaba haciendo, pero el lunes en la noche me quedé esperándolo y ya ayer en la mañana me desperté con esta tragedia”, contó.