Un ataque de xenofobia se presentó en México, donde un colombiano fue atacado por una mujer en pleno supermercado. El hombre grabó la situación en la que una mujer le pide que se vaya del país, en una discusión durante mientras ambos hacían la fila en el local.

“Aquí no te necesitamos. Lárgate de este país. Llamen a la policía. Estás insultando a los mexicanos, en verdad llamen a la Policía”, dice la mujer, visiblemente molesta con el colombiano.

Sin embargo, otras personas que estaban en el establecimiento relatan que el hombre no estaba haciendo nada. Aunque la mujer afirmaba que el colombiano “estaba insultando a los mexicanos” y este sería el motivo de su agresión.

😡🤬 ‼️MUJER LE RECUERDA SU SANTA PROGENITORA A COLOMBIANOS EN POLANCO‼️#DenunciaCiudadana🚨👇

Buen día, les pido de su ayuda para que esto se haga #viral, ya que una mujer que estaba en el #Chedraui Selecto, de #Polanco, en la Alc. #MiguelHidalgo, #CDMX, nos insultó a unas… pic.twitter.com/OcXnrUJguG — Qué Poca Madre 🇲🇽 (@QuePocaMadre_Mx) December 21, 2024

La situación provocó diversas reacciones en las redes sociales, especialmente de mexicanos, quienes aseguraron que no todos son así. “En México les damos la bienvenida a los colombianos y las colombianas, y no discriminamos, este es un caso aislado. Esa señora no ha de ser de México, aquí no la queremos”, fue uno de los comentarios.

No obstante, hay quienes apoyan el actuar de la señora y piden que todos los migrantes, especialmente los colombianos, abandonen México.

