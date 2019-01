“Venezuela es una dictadura y hay mucha gente sufriendo y muriendo de hambre”, le dijo este jueves García a López Obrador, mientras este esperaba un vuelo comercial a Morelia, Michoacán, y se tomaba foto con sus seguidores, relata el diario Nación 321.

“Usted no puede ser indiferente al hambre de un pueblo, la gente se muere sin medicamentos. La indiferencia también mata, presidente”, se le escucha decir a García en el video que publicó en su cuenta de Twitter.

De acuerdo con Nación 321, García se habría identificado como colombiana y también le habría dicho al mandatario: “Recuerde que usted también empezó como Chávez”, aunque estos detalles no se evidencian en el video publicado en la red social.

Luego de que varios medios locales replicaran la crítica de Cris García a Andrés Manuel López Obrador, muchos mexicanos defendieron a su presidente y criticaron a la mujer, principalmente porque se dieron cuenta que en Twitter se sigue mutuamente con JJ Rendón, estratega político ultraderechista.

Los del PRIAN ahora contratan una Colombiana para que compare A @lopezobrador_ con hugo chávez, Esta colombiana se le olvida que AMLO es presidente de los mexicanos, no de los colombianos. Que vaya a su país a exigirle a su gobierno #CarcelAExpresidentes pic.twitter.com/AeBNpvYqMI — AMLOVE eres el mejor presidente (@chayitomoguel1) January 4, 2019

Ummmmmm… El PRIAN y sus refritos..ya cansan la neta..😴😴😴😴😴😴 — Anakin Knauf Van Hoorn (@AnakinKnaufVH) January 4, 2019

Qué es lo que estamos esperando? Por qué no se le ha dado protección a nuestro presidente @BeatrizGMuller ?? No queremos un mártir! La campaña ya pasó, Obrador está tocando intereses de gente muy poderosa, urge que tenga protección y cambie de logística!! Cuídenlo, por favor!😢 https://t.co/KKAFzbzcVD — Bibi Montero🌸 (@DraAleMont) January 4, 2019

🔴 SE VE QUE ESTA MUJER FUE PUESTA EN ESE LUGAR PARA COMPROMETER AL PRESIDENTE A DECIR “ALGO” Y DESPUES ECHÁRSELE ENCIMA COMO PERROS… UNA ESTRATEGIA MÁS DE LA PUTREFACTA DERECHA, PERO CLARO, AMLO NO CAYÓ 👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👍🏻👍🏻 https://t.co/yGWPHC0hvs — alegvilla ❤️❤️❤️ (@alegvilla1) January 4, 2019

Tras la ola de críticas, García se defendió en la misma red social y explicó que no conoce a JJ Rendón, que lo sigue “por la lucha personal en el tema Venezuela. No es mi amigo ni comparto otros temas, es más, no he estado de acuerdo con algunos aspectos de su trabajo”.

“No me paga nadie. Simplemente la vida y Dios me dieron la oportunidad de decirle de frente lo que pienso al presidente de México“, explicó García en otro video.

La irracionalidad del fanatismo es la que destruye buenas iniciativas q podrían salvar países. Es increíble el daño q un fanático mal informado puede hacer. — CrisGarcia (@crisgarciat) January 4, 2019