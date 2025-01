Donald Trump tomó posesión por segunda ocasión como presidente de Estados Unidos y uno de sus primeros actos administrativos fue el cierre del programa CBP One, esencial para que los migrantes indocumentados pudieran agendar citas para tramitar asilo en los puntos de entrada al país.

Fue a raíz de ello que miles de latinoamericanos reportaron la suspensión de sus citas con el Servicio de Ciudadanía e Inmigración, compartiendo su confusión y desconcierto ante la situación.

Justamente, uno de los videos que más han causado más impacto en redes sociales muestra a una mujer en Ciudad Juárez, frontera mexicana, llorando intensamente luego de saber que sus citas habían sido anuladas por órdenes directas del recién instaurado presidente.

El sistema CBP One se implementó en el año 2023 y permitió que cerca de 1.450 migrantes agendaran sus citas a diario para solicitar asilo en Estados Unidos, facilitando el ingreso legal que les permitía, además, trabajar en el país. Hasta su clausura el 20 de enero de 2025, más de 900.000 personas habían hecho uso de esa aplicación.

En una publicación en X, Arelis Hernández, corresponsal del Washington Post en Texas, mencionó el caso de Margelis Tinoco, una colombiana devastada al enterarse que el programa CBP One fue desactivado.

“Los migrantes en Ciudad Juárez que esperaban sus citas CBP One a la 1:00 p. m. se enteraron hace 20 minutos que la aplicación cerró y esas citas ya no son válidas”, explicó Hernández.

Migrants in Ciudad Juárez who were waiting for their 1 pm CBP1 parole appointments learned 20 minutes ago that the app has shut down & those appointments are no longer valid. pic.twitter.com/F3pNrZyEBR

— Arelis R. Hernández (@arelisrhdz) January 20, 2025