María Edith Astaiza, la madre de una joven vallecaucana que falleció en las últimas horas en Chile, al parecer, tras caer del piso 14 de un edificio, habló para el medio Noticias90minutos.

(Lea también: Policía estableció por qué Daniel Sancho asesinó con premeditación a médico colombiano)

Lindsay Stephany Utima Astaiza era una joven de 22 años, quien viajó a Chile para trabajar y buscar un mejor futuro para su hijo de 2 años, con quien se había ido del país hace un año.

Tras recibir esta trágica noticia, la madre de la joven colombiana en el exterior manifestó que “hemos pedido la ayuda, alzamos la voz por todos los medios posibles”, para poder repatriar el cuerpo de Lindsay Stephany.

Y es que, al no tener respuesta por parte de los entes competentes, ha tenido que buscar apoyo a través de las redes sociales, pues, según María Edith Astaiza solo así ha logrado recibir donaciones por parte de los internautas.

María Edith asegura que no ha recibido ningún reporte de las autoridades de Chile, sobre lo que haya pasado con la joven.

“Eso fue el sábado en la noche y hasta ahora nadie se ha comunicado conmigo. Solamente hay un familiar, primo de mi hija por parte del papá, que fue el que estuvo en el levantamiento y que ha estado allí; pero no tenemos ninguna información”.

(Lea también: Revelan identidad de colombiano que habría matado a F. Villavicencio y dicen qué le pasó)

Con respecto a las posibles hipótesis del hecho, la madre manifiesta que no sabe con claridad que pasó, “porque dicen que se cayó, la pareja sentimental con la que ella convivía dice que se tiró, pero, hay muchas versiones”.

“Hay personas que aseguran que ella fue lanzada, no quiero decir que estoy señalando o juzgando, simplemente yo quiero que las autoridades esclarezcan el caso”.

Además, agregó que, en cuanto a las ayudas; “gracias a Dios, muchas personas como familiares, amigos y personas que han conocido el caso, se han unido a la causa y han sembrado su granito de arena”.

Lee También

De acuerdo a Maria Edith, su nieto se encuentra con una familiar por parte del papá de su hija. Pues, una cuñada suya fue por el menor después del levantamiento del cuerpo de Lindsay Stephany.

Finalmente, la mamá de Lindsay Stephany comentó que tenía conocimiento de una fuerte discusión que había ocurrido hace un tiempo entre su hija y quien sería su pareja sentimental. Además,, Lindsay lo había demandado.

“Yo sé que ya no peleaban de esa manera, pero sí discutían. Hay personas que comentan que ella era maltratada, pero no sé, no puedo asegurarlo”.