Al menos 288 personas murieron y más de 850 resultaron heridas en el accidente ocurrido el viernes cerca de Balasore, en el estado oriental de Odisha, dijeron las autoridades, que temen un balance todavía peor.

India!5e0!3m2!1ses-419!2sco!4v1685776245236!5m2!1ses-419!2sco" width="600" height="450" allowfullscreen="allowfullscreen" class="embed-responsive-item">

El choque fue entre dos trenes de pasajeros y uno de mercancías, uno de los cuales chocó tan bruscamente contra el otro que los vagones saltaron por los aires, giraron y cayeron fuera de las vías. Otro vagón quedó completamente volteado, con la sección de pasajeros aplastada.

En el suelo, entre restos metálicos desgarrados que antes eran los bancos del vagón, están esparcidas las pertenencias de los pasajeros: una maleta, un zapato de niño y montones de ropa.

(Lea también: Tren en India se descarriló y chocó de frente con otro; accidente deja más de 120 muertos)

Durante la noche, las televisiones locales emitían imágenes de las líneas de cuerpos colocados juntos a las vías, algunos cubiertos por sábanas blancas, a la espera de que los equipos de rescate los retiraran en camillas. Operarios con herramientas para cortar metal abrían grietas en los laterales de los vagones abollados en un intento desesperado de acceder a su interior para sacar a supervivientes y víctimas atrapadas.

Vestidos con uniformes naranjas y equipados con mascarillas, los socorristas, entre ellos agentes de la Fuerza Nacional de Respuesta ante Desastres, cargaban a aquellos que podían extraer para que recibieran ayuda médica.

#UPDATE At least 288 people were killed and more than 850 injured in India's deadliest rail accident in more than 20 years

Read more: https://t.co/ckColAEz3h pic.twitter.com/wv8aAFxcRY

— AFP News Agency (@AFP) June 3, 2023