No obstante, la información revelada por el gobierno chino no especifica los límites entre un delito sexual “extremadamente malvado” y uno que no lo sea, lo cual genera confusión y cierto grado de indignación, si se considera que un abuso sexual contra un menor, cualquiera que sea, es de por sí muy grave.

Lo único que dice la máxima instancia judicial china en su página web es: “Los delitos de violación a menores dañan seriamente la salud mental y física de los menores y violan gravemente la ética y la moral sociales. El Tribunal Popular supremo siempre ha mantenido una postura férrea de tolerancia cero”.

En ese mismo artículo, la institución revela que este miércoles 24 de julio fue ejecutado un delincuente llamado He Long, por violar a varias niñas menores de 14 años y por forzarlas a prostituirse.

Según datos oficiales, entre 2017 y junio de este año se han juzgado más de 8.300 casos de delitos sexuales contra menores en tribunales del país.

El número de casos ha aumentado, se indica en la web del Supremo, debido a que la ciudadanía cada vez es más consciente de los derechos de los niños y denuncia inmediatamente.

El Tribunal indicó que quienes cometan delitos de pederastia se enfrentarán a penas más severas, aunque “dentro de los límites de los castigos tipificados”.