La catedral de Notre Dame de París, símbolo de la cultura europea, ha sufrido este lunes un gravísimo incendio que ha derribado la aguja y parte del techo. Los bomberos han dicho esta pasada noche que la estructura de Notre Dame "está a salvo y preservada". Esta mañana han anunciado que "el fuego está extinguido": "Pueden quedar focos residuales", ha puntualizado el portavoz de los bomberos. El presidente del país, Emmanuel Macron, ha prometido la reconstrucción del templo y ha anunciado una colecta de fondos. Notre Dame ya cuenta con 300 millones de euros para su reconstrucción. El grupo empresarial Louis Vuitton Moët Hennessy, del empresario francés Bernard Arnault, anunció la donación de 200 millones para “la reconstrucción de esta extraordinaria catedral, símbolo de Francia, de su patrimonio y de su unidad”. El magnate François-Henri Pinault, uno de los más ricos de Francia, marido de Salma Hayek y uno de los grandes mecenas del arte, y su padre, François, donarán 100 millones para las obras en la catedral, según anunció el empresario, que preside el conglomerado de empresas Artemis y el grupo Kering, dueño de marcas de lujo como Saint Laurent, Gucci o Alexander McQueen. “Esta tragedia afecta a todos los franceses y va mucho más allá de quienes se sienten ligados a ella por valores espirituales. Las fotos del antes y el después de #NotreDame son de Ludovic MARIN (AFP) y YOAN VALAT (EFE) #Paris