“Como resultado del incidente de hoy, la Casa Blanca suspende la credencial permanente del periodista involucrada hasta nuevo aviso”, dijo en un comunicado la portavoz de la Casa Blanca, Sarah Sanders.

A Acosta, el corresponsal de la CNN en la Casa Blanca, le reclamó su acreditación a su salida del edificio presidencial un agente del Servicio Secreto estadounidense, según un video del momento compartido por el periodista en Twitter.

The US Secret Service just asked for my credential to enter the WH. As I told the officer, I don’t blame him. I know he’s just doing his job. (Sorry this video is not rightside up) pic.twitter.com/juQeuj3B9R

— Jim Acosta (@Acosta) November 8, 2018