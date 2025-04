Las honras fúnebres del papa Francisco culminaron y la nube oscura continúa sobre el Vaticano, pues el luto por la partida del líder de la iglesia católica marcó un hito que incluso, rememora varias historias ligadas al argentino y que, de igual manera, ponen el nombre de Colombia sobre el debate.

El cardenal Jorge Mario Bergoglio asumió como papa en 2013, pero para nadie es un secreto que su nombre hacía eco en el Vaticano desde 2005, año en que Joseph Alois Ratzinger, ​fue elegido como el sumo pontífice número 265, y que estuvo frente al ministerio petrino durante tantos años, recordado como Benedicto XVI.

En ese 2005, es decir, hace 20 años, la revista italiana Limes reveló un informe secreto que contenía datos sorprendentes sobre el cónclave celebrado en ese mismo año. Con la muerte de Juan Pablo II, la iglesia pareció partirse en dos, entre líderes conservadores que se oponían a la denominada ‘teología de la liberación’ y otros que buscaban la transformación del catolicismo.

Dentro de las fichas que protagonizaron dicha votación estaba el cardenal Alfonso López Trujillo, un colombiano que murió en 2008, y que había escalado rápidamente dentro de la iglesia para finalmente hacer presencia en Roma.

Desde el 8 de noviembre de 1990, lideraba el Consejo Pontificio para la Familia, organismo instituido por el papa Juan Pablo II. Ingresó al orden de los cardenales obispos el 17 de noviembre de 2001, con el título asignado a la iglesia suburbicaria de Frascati. Había sido nombrado cardenal el 2 de febrero de 1983 y, con apenas 47 años, se convirtió en el eclesiástico más joven de las últimas décadas en ser purpurado.

La historia de López Trujillo en Colombia está llena de amores y odios, pues muchos lo señalan de supuestamente haber estado involucrado en hechos de la época oscura del país en lo que corresponde a mafia y conflicto, y otros lo destacan por su idea conservadora en pro de la iglesia, pues estaba en contra de la planificación, uso de preservativos, matrimonio igualitario y hasta la eutanasia.

López Trujillo fue también protagonista en el cónclave de 2025, su nombre habría sido barajado e incluso, votado, pero el plan parecía ser otro. La revista mencionada anteriormente detalló que, en la ceremonia de elección, Ratzinger encabezaba las preferencias del colegio cardenalicio, pero Bergoglio empezó a sumar puntos, lo que impedía que el alemán fuera elegido.

En uno de los recesos, supuestamente el cardenal colombiano movió algunas fichas para que el resto de purpurados desistieran de la idea de votar al argentino y se sumaran a la elección del alemán.

Finalmente, Ratzinger asumió como papa, pero el nombre de Bergoglio empezó a tomar fuerza. Con el paso de los años, el papa Francisco reveló en el libro ‘El Sucesor’ que hubo una maniobra para “bloquear la elección” del entonces cardenal alemán.

“La maniobra consistía en poner mi nombre, bloquear la elección de Ratzinger y después negociar un tercer candidato diferente. Me contaron, más tarde, que no querían a un papa ‘extranjero’. Fue una maniobra en toda regla. La idea era bloquear la elección del cardenal Joseph Ratzinger. Me usaban a mí, pero detrás ya estaban pensando en proponer a otro cardenal”, citó Infobae sobre la declaración del papa Francisco en el mencionado libro.