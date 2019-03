Según el documento, citado por Daily Mail, el australiano Tarrant ve en el presidente Donald Trump un símbolo de “de la renovada identidad blanca”, pero no un “líder político”.

No obstante, el mandatario estadounidense ya pronunció su rechazo hacía este acto terrorista, sin precedente alguno, en Nueva Zelanda.

My warmest sympathy and best wishes goes out to the people of New Zealand after the horrible massacre in the Mosques. 49 innocent people have so senselessly died, with so many more seriously injured. The U.S. stands by New Zealand for anything we can do. God bless all!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 15, 2019