“Deje que los militares venezolanos cumplan su responsabilidad constitucional de proteger a civiles inocentes que se están manifestando pacíficamente”, escribió Bolton en la red social.

General @vladimirpadrino : All eyes are on you today. Hold the Venezuelan military to its Constitutional responsibility to protect innocent civilians who are peacefully demonstrating. Do not let the Cubans or the ‘colectivos’ inflict violence against Venezuelan patriots.

Y añadió: “No permita que los cubanos o los ‘colectivos’ castiguen con violencia a los patriotas venezolanos”.

A pesar de ello, la jornada estuvo marcada por varios inconvenientes. Primero, la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) reprimió una protesta en Maracaibo, dejando al menos 30 heridos. Además, dos diputados muy cercanos a Guaidó fueron retenidos por militares chavistas. Sin embargo, horas después fueron liberados.

Incluso, en el estado de Yaracuy los ‘colectivos’ quisieron reprimir, pero un gran grupo de gente no se dejó amedrentar y los sacó corriendo.

Horas después, Bolton volvió a tuitear y mandó un mensaje al régimen cubano, al cual culpa de ser cómplice de la gran crisis que vive Venezuela.

The Cuban regime has served as a primary accomplice to Maduro’s theft of Venezuela’s wealth & resources, and is complicit in Venezuela’s humanitarian crisis. The U.S. is prepared to hold accountable any country or company that facilitates the repression of the Venezuelan people.

