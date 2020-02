De acuerdo con el ibérico, este vocero lo llamó para que invitara al presidente Nicolás Maduro al programa ‘Mi casa es la tuya’, el cual conduce desde hace varios años en el canal Telecinco.

“Bertín, hermano, te hablo de parte del presidente Maduro porque tiene muchísimo interés en que le hagas una entrevista. Él sabe que tú hablas muy mal de él, sabe que cada vez que puedes lo críticas y que tienes muy mal concepto de él. Pero, quiere que sepas que es fan tuyo y toda su familia también”, afirmó Osborne en declaraciones emitidas por el portal OKDiario.

Sin embargo, este mismo medio aseguró que el portavoz del mandatario venezolano volvió a llamar al conductor español, y le dijo: “Ahora que ya no estoy en el palacio de Miraflores puedo hablar con tranquilidad. Si aceptas la entrevista, habría un importante incentivo”.

A lo que Osborne le respondió: “Si tenía alguna duda, ya no tengo ninguna. Ahora es cuando te digo que no. Yo no me voy a vender. Mis principios son mis principios y no estoy dispuesto a entrar en un juego con dinero de por medio”, señaló el periódico digital ibérico.