Esta crisis afecta al papá de Scandón, quien vive en Guayaquil desde hace 12 años y que clama por este artefacto para poder tratar la enfermedad.

“Mi papá está muy mal desde ayer y no he encontrado donde internarlo. Me lo quieren sacar de emergencias del Hospital Clínica Kennedy Samborondón porque no tienen ciudades intensivos y no tienen cama. Y que se va a morir ahí”, relata la barranquillera.

“Para que se muera ahí, mejor que se muera en mi casa”, agrega Scandón, quien además contó que su esposo también tiene coronavirus y que su hijo de tan solo 2 meses no tiene vacunas.

Como barranquillero me solidarizo con el caso de Laura Scandón; ella es de nuestra ciudad pero vive hace 12 años en Ecuador y nos dice que su padre se debate entre la vida y la muerte en Guayaquil. Hago llamado a @CancilleriaCol para que le brinden asistencia. pic.twitter.com/EGpl6NyFNJ — Jaime Pumarejo (@jaimepumarejo) March 31, 2020

Laura Scandón, al ver que en Ecuador no encontrará una rápida solución, insta a las autoridades colombianas para que la ayuden a conseguir el ventilador para tratar a su papá, quien está en condición crítica.

De acuerdo con las más recientes cifras, Ecuador está cerca de llegar al centenar de muertos a causa del COVID-19 con 93 personas muertas entre las 2.748 contagiadas.

Es tan preocupante la contingencia por la pandemia que en ese país que las personas están muriendo en las calles y sus restos quedan en el suelo durante varias horas hasta que los recogen.

La policía de Ecuador ha optado por poner cintas de no pasar alrededor de la zona donde están los cadáveres, hasta que puedan pasar a hacer el levantamiento.