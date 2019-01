El Servicio Meteorológico Nacional espera que a lo largo de la jornada las temperaturas se suavicen ligeramente con la llegada de las nieves en una región en la que se han multiplicado los casos de congelamiento e hipotermia en las salas de emergencia de los hospitales.

El estado de Minesota volvió a sufrir lo peor de esta ola de frío polar y en la pequeña ciudad de Bemidji, cercana a la frontera con Canadá, los termómetros marcaron a primera hora del día 39 bajo cero, mientras que en la vecina localidad de Duluth repitió con sensación térmica cercana a los 50 grados negativos.

Pero en otras zonas menos acostumbradas a este frío polar siguen tiritando con temperaturas entre 15 y 30 grados por debajo del promedio en esta época del año en la parte superior Valle de Mississippi, los Grandes Lagos o zonas del norte del Atlántico Medio.

Chicago, que está acostumbrada a inviernos crueles, ha soportado en las últimas 48 horas temperaturas inferiores al Polo Sur, Siberia o hasta el planeta Marte, lo que ha paralizado a la tercera ciudad más populosa del país, con 2,7 millones de habitantes.

Esto obligó a sus habitantes a desaparecer prácticamente de las calles y permanecer abrigados en sus casas para evitar la masa de aire ártico que azota desde hace días el medio-oeste y la región de los Grandes Lagos con sensaciones térmicas que llegaron a alcanzar los 55 grados negativos.

Una pareja joven murió en un choque de automóviles en una zona rural de Indiana, y hubo tres víctimas en Iowa, entre ellas un estudiante universitario de 18 años que fue encontrado caído a la intemperie en el campus de la Universidad de Iowa.

Dos hombres murieron en Illinois, uno atropellado por una barredora de nieve, y los demás casos fueron víctimas de la exposición al frío en Michigan y Wisconsin.

Hubo, además, decenas de heridos en varios choques en cadena registrados en carreteras resbaladizas por el hielo acumulado.

El Departamento de Salud Pública de Illinois informó que se registraron durante este miércoles por lo menos 30 ingresos en salas de emergencia de este estado por congelamiento e hipotermia y en todo el medio-oeste los hospitales informaron sobre decenas de pacientes más atendidos por los mismos síntomas.

Después de que el frío prácticamente cerrase la ciudad de Chicago, sin actividad pública y privada y las escuelas públicas cerradas hasta este viernes, lentamente la vida se ha ido normalizando, aunque los aeropuertos locales registran más de 1.700 cancelaciones de vuelos en las últimas 24 horas.

En el resto de las principales ciudades del medio-oeste el intenso frío está previsto que comience a amainar a última hora de hoy, aunque se mantienen las instalaciones destinadas como centros de calentamiento para atender a los desamparados o personas con problemas de calefacción en sus casas.

Las autoridades piden a las personas a mantenerse bien abrigadas y no descuidarse, ante lo que es considerado por los expertos como “el aire más frío soportado en una generación”.

El servicio meteorológico advirtió a los conductores que se preparen para viajes “peligrosos” debido a la acumulación de nieve y las temperaturas bajo cero, lo que impide la limpieza y tratamiento de las carreteras.

En el área de Chicago la empresa de energía eléctrica informó que unos 7.000 hogares tenían problemas de suministro por el congelamiento de las redes.

En Michigan, la gobernadora Gretchen Whitmer pidió la pasada noche a los residentes del estado que no usen tanto la calefacción hasta el mediodía del viernes.

La petición se produce, explicó, ante la “extremadamente alta demanda de gas natural” y un incidente en las instalaciones de un proveedor de este servicio, para así poder superar (este frío polar) con el “menor daño posible” en sus sistemas eléctricos.

