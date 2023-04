Las 4 víctimas, 2 matrimonios según cree el Departamento de Policía de Venice, despegaron a bordo de una avioneta en la noche del miércoles 5 de abril de 2023.

Poco tiempo después del despegue, el aparato se precipitó al mar por causas que aún se desconocen, informó en una rueda de prensa durante esta jornada Andy Leisenring, capitán de la Policía.

Los fallecidos fueron identificados como William Jeffrey Lumpkin, de 64 años, quien pilotaba la nave; Patricia Lumpkin, de 68; Ricky Joe Beaver, de 60, y Elizabeth Anne Beaver, de 57, todos del estado de Indiana.

Según el departamento de Policía local, la primera búsqueda, que comenzó en la misma noche del miércoles, dio con los cuerpos de los 2 hombres, así como con un conjunto de “escombros”.

Este jueves 6, “los buzos localizaron la parte principal del avión, un Piper PA-32R monomotor, así como los cuerpos de 2 mujeres que se cree eran cónyuges de los hombres”, detalló la Policía.

“Los restos estaban a una profundidad de aproximadamente 23 pies (7 metros)”, añadieron los organismos de rescate.

Según narró Leisenring, varias personas en el muelle de Venice vieron el accidente de la avioneta y llamaron a los servicios de emergencia a través del número 911.

Los videos del aeropuerto y el muelle serán revisadas y entregadas a la Junta Nacional de Seguridad del Transporte, que está realizando la respectiva investigación, añadió el oficial.

Acá, varias imágenes que dan cuenta de la tragedia:

Crews remain in the water off Venice Pier. According to the FAA, the Piper PA-32R plane crashed just after 9:30 p.m. about a half-mile from the Venice Fishing Pier. The plane went down just moments after taking off from Venice Municipal Airport. https://t.co/6uj4N5rNU2 pic.twitter.com/YATZTDP9xk — Spectrum Bay News 9 (@BN9) April 6, 2023