Un Boeing 737-800 de la aerolínea japonesa All Nippon Airways (ANA) retornó a su aeropuerto de origen al detectarse una grieta importante en una ventanilla.

Esto, justo en un momento en que el foco está nuevamente sobre el fabricante estadounidense tras la reciente ruptura de un panel en uno de sus 737-MAX 9 que pudo acabar en tragedia.

Esta foto muestra al avión:

🗞️ Boeing 737-800 aircraft makes emergency landing in Japan due to cockpit window crack

A Toyama-bound flight of Japan's All Nippon Airways returned to Sapporo-New Chitose airport after the discovery of a crack in the window of the cockpit. The Boeing 737-800 aircraft was… pic.twitter.com/eqoKdcBH8u

— The Boring Mates (@theboringmates) January 13, 2024