Momentos de zozobra y angustia vivieron 120 pasajeros y 5 tripulantes de un vuelo de la aerolínea Alaska Airlines, el cual tuvo que aterrizar de emergencia por una aparente falla presentada en una de las puertas de emergencia durante el viaje desde Portland hasta Ontario (California).

(Vea también: iPhone quedó intacto luego que caer desde avión que se quedó sin ventana en pleno vuelo)

Al momento del grave percance de la aeronave, algunos pasajeros se hallaban escuchando música en sus asientos, por lo que sus audífonos y dispositivos móviles se precipitaron a tierra. Uno de los celulares que cayó de una altura de 5.000 metros fue encontrado por un hombre que buscaba la pieza que se desprendió del avión.

Un iPhone, dispositivo electrónico fabricado por Apple, fue el elemento encontrado en medio de la maleza, pero lo que más llamó la atención es que el celular estaba casi que en perfecto estado.

Acá, imágenes del teléfono en buen estado:

Found an iPhone on the side of the road… Still in airplane mode with half a battery and open to a baggage claim for #AlaskaAirlines ASA1282 Survived a 16,000 foot drop perfectly in tact!

When I called it in, Zoe at @NTSB said it was the SECOND phone to be found. No door yet😅 pic.twitter.com/CObMikpuFd

— Seanathan Bates (@SeanSafyre) January 7, 2024