El Airbus A320, que transportaba a 173 personas, tuvo que detener su trayecto y descender al aeropuerto internacional Otopeni, en la capital de Rumania, relata el portal Libertatea.

Los pasajeros fueron desembarcados de manera segura y ordenada, mientras el avión fue trasladado a una zona retirada de la terminal aérea para ser inspeccionado.

Afortunadamente, todo fue una falsa alarma de acuerdo con el portal AeronewsRO.

False alarm / Airbus A320 (HA-LWX) @wizzair diverted to @BUC_Airports after a bomb on-board threat by phone call, flight #W61576 Kutaisi – @ChopinAirport. 172 passengers + 6 crew on-board. https://t.co/d6gvLmpV4R@FlightAlerts777@FlightIntl@airlivenet@breakingavnews@pasazerpic.twitter.com/QNiMBu4pqn

— Aeronews (@AeronewsRO) 25 de octubre de 2018