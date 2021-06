Por fortuna, las pesquisas de las autoridades mostraron que se trató de una falsa alarma: “No hay ningún artefacto explosivo a bordo del avión de la aerolínea Air France, que fue aislado a su llegada al aeropuerto de Roissy-Charles-de-Gaulle”, indicó el ministro de Interior, Gérald Darmanin.

“El comandante recibió una llamada que le informó de una bomba a bordo, y que le dijo que tenía que aterrizar en Argelia”, explicó a la agencia AFP una fuente cercana al caso.

#UPDATE An Air France plane flying to Paris received a mid-air bomb threat, causing a security scare that saw a fighter jet scrambled to escort it to the Charles de Gaulle airport – but no explosives were found aboard after the aircraft safely landed pic.twitter.com/P1XzXUCKMi

